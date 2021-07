Amerikansk helsetopp er bekymret for smitteutviklingen i USA

NTB utenriks

Murthy sa på CNN-programmet «State of the Union» at nesten alle koronarelaterte dødsfall i USA nå skjer blant dem som ikke har vaksinert seg mot koronaviruset.

Til tross for utbredt vaksinetilgjengelighet, er det fremdeles rundt 90 millioner amerikanere som ikke har tatt første dose av koronavaksinen.

– Jeg er bekymret for det som kommer, fordi vi ser en økende smittetrend blant de uvaksinerte. De vaksinerte er godt beskyttet mot sykehusinnleggelse og død, men det samme gjelder ikke for uvaksinerte, sa Murthy.

Mye av smitteøkningen den siste tiden i USA har blitt drevet av den mer smittsomme deltavarianten, ifølge Murthy. Foreløpig er både smittetallene og sykehusinnleggelsene et stykke unna det man tidligere har sett i USA, men Murthy understreker at situasjonen nå viser behovet for å overbevise flere om å vaksinere seg.

– Det er den raskeste og mest effektive veien ut av denne pandemien, sa han.

Rundt 186 millioner amerikanere har fått minst en vaksinedose, men det har vist seg å bli vanskelig å få alle til å vaksinere seg. Feilinformasjon og vaksineskepsis spes i sosiale medier, og gjort at mange er usikre på eller ikke ønsker å ta vaksinen. Murthy sier at hver enkelt amerikaner har et ansvar for å bekjempe dette problemet:

– Jeg ber folk om å stoppe litt opp før de deler ting i sosiale medier, og sjekke om kilden er troverdig og vitenskapelig. Hvis den ikke er det, ikke del det, sa han.

(©NTB)