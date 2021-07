Hellas forbyr musikk på kjent ferieøy

NTB utenriks

Musikkforbudet omtales av Reuters og flere andre medier.

– Vi oppfordrer innbyggere, besøkende og profesjonelle på vår vakre øy til å følge opp de nye sikkerhetstiltakene, så spredningen av viruset blir begrenset og Mykonos kan vende tilbake til det normale, sier Nikos Hardalis, som er minister for innenriks sikkerhet, i en uttalelse.

Tanken bak forbudet er å hindre at folk skal sitte tett sammen for å høre hverandre når de snakker. Det fryktes også at tett dans kan spre smitte. Mykonos har normalt over en million besøkende i året. Øya er ett av seks greske områder der koronasmitten har skutt fart i det siste.

