«Havanna-syndrom» blant amerikanske representanter i Østerrike

De amerikanske representantene skal ha symptomer som ligner det såkalte «Havanna-syndromet».

Tidligere er det meldt om uforklarlige angrep der amerikanske diplomater og etterretningsfolk er blitt syke eller har fått tegn til hjerneskade på Cuba og i Kina, Russland og andre land.

Siden angrepene først ble rapportert på Cuba i 2016, og senere i Kina, har forskere og leger debattert årsakene og effektene, uten å komme til noen sikker konklusjon.

Tidligere i år opplyste senatorer i Washington at Joe Bidens regjering etterforsket en mulig økning i mystiske angrep med lyd eller annen energi, og det er også kommet meldinger om hendelser inne i USA som kan ha ført til hjerneskader.

Russland er blitt utpekt som en mulig aktør som kan stå bak. Forskere har antydet at de kan ha blitt utført med rettede mikrobølger.

Magasinet The New Yorker meldte fredag at siden Joe Biden tok over som USAs president i år, har et tjuetall amerikanske etterretningsfolk, diplomater og andre tjenestefolk i Wien meldt om problemer som ligner på «Havanna-syndromet».

– Vi jobber med amerikanske myndigheter i en felles etterforskning, i tråd med vår rolle som vertsstat. Vi tar meldingene svært alvorlig, sikkerheten til diplomatene som sendes til Østerrike og deres familier er vår øverste prioritet, sier utenriksdepartementet i Wien i en uttalelse.

Østerrike er vertskap for en stor kontingent med utenlandske diplomater som jobber ved en rekke FN-institusjoner og andre organisasjoner i Wien.

