USA advarer om økende risiko for næringslivet i Hongkong

NTB utenriks

Det er en økende risiko for at Kinas handlinger kan ha negativ innvirkning for både bedrifter og enkeltpersoner som opererer i Hongkong, heter det i et offisielt råd fra den amerikanske regjeringen.

De peker på risiko knyttet til reguleringsmessige forhold, finansielle og juridiske forhold og også mulig skade på omdømme.

I årene under britisk styre utviklet Hongkong seg til å bli et økonomisk nav i regionen. I 1997 ble kontrollen over området tilbakeført til Kina, og til å begynne med var mye likt på overflaten. Etter hvert har imidlertid et økende krav fra innbyggerne om mer demokrati gjort seg gjeldende, noe som munnet ut i store demonstrasjoner i 2019.

De utartet til sammenstøt mellom politi og en hard kjerne av demonstranter. Kina har nå strammet kraftig inn i byen som historisk har hatt utstrakt selvstyre, og har blant annet innført en omstridt sikkerhetslov.

(©NTB)