16 belgiske kvinner og barn flys hjem fra syrisk leir

Operasjonen er den største hjemsendelsen til Belgia siden IS ble nedkjempet i 2019, og kommer etter at landet har besluttet å sikre returen for barn under 12.

I al-Roj-leiren holdes overlevende IS-medlemmer fanget under oppsyn av kurdisk milits. Hundrevis av frivillige krigere reiste fra Europa til Syria og Irak da IS tok kontroll over store områder i de to landene. Mange mistet livet, og mange av de overlevende har siden vært holdt i fangeleirer.

Debatten om hvorvidt de skal hentes tilbake har siden gått høyt i mange europeiske land, blant dem Norge.

