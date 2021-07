Økende rasisme i Storbritannia

NTB utenriks

To av faktorene som har bidratt til økningen, er koronapandemien og Black Lives Matter-bevegelsen, i tillegg til bedre registrering.

I 2020 ble det totalt registrert 61.851 slike krenkelser, noe som er en økning på 7 prosent fra året før da det ble registrert 57.825. Dette er også dobbelt så mye som de 28.479 som ble registrert i 2013.

Over en firedel av de anmeldte tilfellene blir henlagt uten at det er funnet en skyldig, noe som sjokkerer organisasjoner som Victim Support og Equality and Human Rights Commission.

Sistnevnte roser imidlertid politiet for positive steg når det gjelder å registrere hatkriminalitet, selv om mye gjenstår å gjøre.

De fleste tilfellene av hatkriminalitet ble registrert av Metropolitan Police i London, med 15.101, opp fra 14.051 i 2019. Deretter følger West Midlands og West Yorkshire.

I begynnelsen av pandemien i mars i fjor var det en økning i antall ofre med bakgrunn fra Kina og Sørøst-Asia, som politiet satte i sammenheng med covid-19.

West Midlands-politiet sier de har avdekket en økning i hatkriminalitet i forbindelse med nabokrangler og i sosiale medier under pandemien.

Politisjef i West Midlands, Chris Matthews, sier at de har jobbet hardt for å oppfordre alle ofte for hatkriminalitet til å anmelde alle tilfeller.

