Saudi-Arabia med nedskalert hajj-feiring for andre år på rad

Kongedømmet satser på en gjentakelse av fjorårets begrensede feiring, der det ikke ble meldt om noen smitteutbrudd under den fem dager lange festen.

Reglene for i år tilsier at 60.000 saudiere kan delta, flere enn i 2020, men drastisk mye lavere enn det som er deltakerantallet i normale år. De første vil ankomme lørdag.

I 2019, før pandemien rammet, deltok 2,5 millioner muslimer fra hele verden i den årlige pilegrimsreisen til Mekka og vandringen rundt den svarte steinen. Det påhviler enhver troende muslim å foreta en pilegrimsreise til Mekka minst én gang i levetiden.

De som får delta i år, er plukket ut fra 558.000 søkere gjennom et slags online-lotteri. De må være fullvaksinert og mellom 18 og 65 år, uten kroniske sykdommer.

Pilegrimsreisen vil uten strenge covid-tiltak være en potensiell superspreder av smitte, med tusenvis av mennesker tett i tett. Alle deltakere får i år utdelt et hajj-pass som gir adgang til teltleiren, hoteller og busser, uten at det krever direkte kontakt med andre mennesker. Passet kan også brukes til å spore opp savnede.

Myndighetene har utplassert svarte og hvite roboter som deler ut flasker med hellig vann fra Zamzam-kilden i den store moskeen som er bygd rundt kaabaen.

Et mål for pilegrimene er under normale tider å røre ved steinen, men i år, som i fjor, er det satt opp gjerder som hindrer dette.

