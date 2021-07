President Biden forsvarer retten til å delta i valg og stemme

NTB utenriks

Under et møte i Philadelphia sa han at det var «vår tids avgjørende utfordring» å beskytte stemmeretten, men la ikke fram konkrete forslag om hvordan det skal gjøres.

Bidens uttalelser kommer dagen etter at demokratene i delstatsforsamlingen i Texas dro til Washington for å hindre at den republikanskstyrte forsamlingen hadde det nødvendige antall representanter til stede for å vedta en innskrenkning i stemmereglene.

Presidenten kalte delstatens framstøt for uamerikansk og udemokratisk og leverte en bredside mot forgjengeren Donald Trump som har utløst de mange republikanske forslagene som innebærer innskrenkninger i muligheten til å stemme.

Biden tok til orde for at kongressen samler seg om forslag som skal overkjøre delstatenes begrensninger og heller gjenopprette The Voting Right Act, som over de senere år er blitt uthulet av vedtak i høyesterett.

Demokratene i Texas sier fra sitt eksil i hovedstaden at de planlegger å utebli helt fram til slutten av måneden, da den spesielle lovsesjonen er over.

Denne handlingen er den første i sitt slag i USA. Den ses som en oppsiktsvekkende demonstrasjon mot det demokratene anser som en bølge av angrep mot stemmeretten som har en svekkelse av partiet ved mellomvalget neste år som mål.

