Høyeste smittetall i Storbritannia siden midten av januar

NTB utenriks

Blant de over 40.000 nye smittetilfellene er de fleste av deltavarianten, ifølge Sky News. Det siste døgnet har det også blitt registrert 49 nye koronadødsfall.

19. juli går England inn i siste fase av gjenåpningsplanen, der munnbind-påbudet fjernes, metersregelen blir opphevet og påbudet om hjemmekontor trukket tilbake.

To tredeler av den britiske befolkningen er nå fullvaksinerte, ifølge helseminister Sajid Javid. Per dags dato har til sammen over 46 millioner fått minst en vaksinedose i Storbritannia.

