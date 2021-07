EU la fram historisk klimapakke

NTB utenriks

– Europa må lede an, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte det hun omtalte som en historisk tiltakspakke i Brussel onsdag.

Pakken består av tolv såkalte byggesteiner, tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt fra transport til energiforsyning.

Kommisjonen vil blant annet ha forbud mot salg av bensin- og dieselbiler fra 2035 og skjerpede utslippskrav for fly og skip.

Må bremses

– Ett eneste cruiseskip slipper ut like mye CO2 som 80.000 personbiler, sa van der Leyen, som samtidig konstaterte at utslippene fra veitrafikken i Europa ikke er på vei ned, tvert imot.

– Vi må bremse dette, og vi må gjøre det på en sosial måte, sa hun.

EU-kommisjonen vil også innføre klimatoll på varer produsert i land med lavere klimaambisjoner enn det EU selv har, i noe som i første omgang vil gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

Utslippskvoter

Pakken inneholder også et oppdatert system for handel med utslippskvoter (ETS), for håndtering av utslipp fra skog og mark (LULUCF), samt for skattlegging av energiproduksjon.

Kommisjonen vil også innføre mekanismer og regler for hvordan man skal overvåke utslippene og oppdatere kravene løpende fram mot 2050, og den innebærer også at det skal opprettes et klimapolitisk råd bestående av 15 eksperter, der ingen av medlemslandene får bidra med flere enn to.

De nye tiltakene vil først tre i kraft når samtlige 27 medlemsland har godkjent dem, en prosess som kan ta måneder og år.