Opptøyene i Sør-Afrika koster stadig flere liv – 72 drept til nå

NTB utenriks

Protestene i landet er blant de største siden det forhatte apartheidsystemet ble avviklet og landets svarte majoritet fikk stemmerett og regjeringsmakt i 1994.

Uroen brøt ut som følge av fengslingen av tidligere president Jacob Zuma, som nylig ble dømt til 15 måneders fengsel for å ha nektet å møte for en granskingskommisjon og svare på anklager om korrupsjon under hans presidentperiode.

– Det samlede antallet personer som har mistet livet siden begynnelsen på demonstrasjonene, har steget til 72, heter det i en uttalelse fra politiet.

Plyndring

Protestene har vært sterkest i Johannesburg, der seks personer ble drept mandag og ytterligere ti omkom i forbindelse med plyndring av et supermarked i bydelen Soweto tirsdag.

Dødstallet i Zumas hjemprovins KwaZulu-Natal steget til 26, opplyste myndighetene tidligere på dagen.

Ifølge politiet er over 750 personer pågrepet under uroen, og myndighetene i KwaZulu-Natal anslår at det er gjort skade for nærmere 600 millioner kroner.

Matmangel og korona

President Cyril Ramaphosa sier at volden er helt uten sidestykke for Sør-Afrikas historie etter at apartheid tok slutt i 1994.

– Eiendommer er vandalisert og ødelagt. Butikker er plyndret. Lovlydige borgere har blitt truet og skremt. Arbeidere er redde for at de kanskje ikke kan komme tilbake på jobb. Folk har dødd. Dette er ikke det vi skal være som folk, sa presidenten.

Landet står også i fare for mat- og medisinmangel som følge av uroen, ifølge Ramaphosa. Samtidig trues landet av en tredje koronabølge.

Opptøyene hindrer også trafikken, noe som forstyrrer transport- og forsyningskjeder i en av Afrikas største økonomier.

Mandag ble det kjent at landet setter inn soldater i de to provinsene for å hjelpe politiet med å håndtere plyndring og ildspåsettelser.

Segregert land

Tre tiår har gått siden Sør-Afrika opphevet de forhatte apartheid-lovene, men fortsatt er landet preget av segregering og ulikheter mellom svarte og hvite.

Selv om det i dag er flust av styrtrike svarte og fattige hvite i Sør-Afrika, viser statistikken med tydelighet at hudfarge fortsatt er en avgjørende faktor for velstand.

Arbeidsledigheten er nå på 36,5 prosent blant svarte, mens den er 8,8 prosent blant hvite.

67 prosent av Sør-Afrikas dyrkbare jord er fortsatt i hendene på det hvite mindretallet, rett nok en bedring fra 30 år tilbake da 87 prosent av jorda var eid av hvite.

Dør tidligere

Sørafrikanske menn dør i gjennomsnitt i 61-årsalderen, mens den gjennomsnittlige levealderen for kvinner er drøyt 67 år. Dette er langt under gjennomsnittet i verden.

Sør-Afrika er også svært hardt rammet av aidsepidemien, og svarte er overrepresentert blant de rundt 7,5 millionene som i dag lever med hivsmitte i landet.

Svarte er også overrepresentert blant de over 2,2 millionene som har fått påvist koronasmitte og de nærmere 65.000 dødsfallene som er registrert, noe som først og fremst blir tilskrevet trange og dårlige boforhold.

(©NTB)