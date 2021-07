USAs øverste general i Afghanistan har overført kommandoen til midlertidig etterfølger

NTB utenriks

USAs president Joe Biden forsvarer beslutningen om full tilbaketrekking fra Afghanistan, selv om Taliban-styrker tilkjemper seg kontrollen over stadig flere distrikter.

Biden innrømmet tidligere i måneden at det var svært lite sannsynlig at regjeringen i Kabul vil ha mulighet til å beholde kontrollen over hele landet.

Alle amerikanske styrker i Afghanistan skal være trukket ut av landet innen 31. august i år. Parallelt foregår det en uttrekking av styrker fra andre Nato-land.

Seremonien fant sted i Kabul og brakte USA et stort skritt nærmere slutten på det som er blitt kalt «den endeløse krigen».

General Frank McKenzie skal overvåke den siste fasen av uttrekkingen fra sitt tjenestested i Tampa, Florida. Han kan eventuelt beordre luftstøtte til de afghanske styrkene i denne perioden.

Taliban er på frammarsj flere steder i landet, særlig de uveisomme grenseområdene mot Iran, Usbekistan og Tadsjikistan. Det er anslått at Taliban kontrollerer over en tredel av landets 421 distrikter. Taliban hevder selv å styre over 85 prosent av territoriet.

Den amerikanske ambassaden i Kabul vil etter Millers avgang bli voktet av en tostjerners general som også vil ha ansvaret for flyplassen i Kabul.