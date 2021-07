NTB utenriks

En talsperson for regjeringen i Taiwan fortalte på en pressekonferanse at avtalen med selskapene Taiwan Semiconductor Manufacturing Company og Hon Hai ble signert søndag kveld, etter at de to selskapene hadde inngått en avtale med tyske Pfizer/Biontech.

Taiwan har tidligere anklaget Kina for å ha blokkert forsøk de har gjort på å kjøpe vaksinedoser.

Så langt har rundt 14 prosent av Taiwans befolkning på 23,6 millioner fått minst én dose koronavaksine.

(©NTB)