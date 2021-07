USA frykter nye virusvarianter vil true verdensøkonomien

NTB utenriks

– Vi er knyttet til den globale økonomien. Det som skjer i alle deler av verden, påvirker alle de andre landene, sier Yellen i forbindelse med G20-møtet i Italia.

Hun sier at deltavarianten av koronaviruset, samt andre virusvarianter, kan skape trøbbel for en verdensøkonomi som forsøker å komme tilbake dit den var før pandemien. Hun sier at mye er gjort for å levere vaksiner til alle verdenshjørner, men det må større innsats til globalt for å hindre smitteutbrudd over hele kloden, mener hun.

– Vi erkjenner viktigheten av å jobbe sammen for å fremskynde vaksineringen og for å kunne nå målet om å vaksinere 70 prosent av verdens befolkningen neste år, sier hun.

(©NTB)