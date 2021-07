G20-landene støtter global minstesats for selskapsskatt på minst 15 prosent, melder AFP

NTB utenriks

Rammeverket for en global skattereform ble omfavnet tidligere i juli av 131 land i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). G20-landene ga lørdag sin støtte til reformen, som omfatter en minstesats for selskapsskatten på 15 prosent, opplyser en kilde til AFP.

Støtten fra verdens 20 største økonomier vil bidra til å sikre at reformen settes ut i livet.

– Hvis det blir en avtale i dag, er det ingen vei tilbake. Da blir det innført. Det er en slags skatterevolusjon, sa Frankrikes finansminister Bruno Le Maire tidligere lørdag.

(©NTB)