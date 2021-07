Taliban hevder å kontrollere 85 prosent av Afghanistan

NTB utenriks

Den islamistiske opprørsgruppa hevder nå å kontrollere over 250 av landets 421 distrikter.

– Alle administrative enheter og sykehus fortsetter arbeidet i dette territoriet. Vi sikrer det, sa Delawar fredag under en pressekonferanse i Moskva.

Fredag opplyste Taliban også at de hadde tatt kontroll over Afghanistans viktigste grenseovergang til Turkmenistan.

– Den viktige grensepasseringen Torghundi er fullstendig erobret, sa talsmannen Zabihullah Mujahid.

Afghanistans innenriksdepartement bekrefter at regjeringsstyrkene som voktet grenseovergangen, er blitt «midlertidig relokalisert».

– Tvang USA ut

Shahabuddin Delawar mener USAs tilbaketrekking fra Afghanistan er et resultat av at Taliban har brakt den afghanske befolkningen over på sin side under «islams prinsipper».

– USA var tvunget til å forlate vårt territorium, sa han.

Han la til det ikke foreligger noen avtale med USA som hindrer Taliban å angripe administrasjonssentre, men sa at det ikke blir aktuelt å innta dem «med makt».

Denne uka flyktet over 1.000 afghanske soldater til Tadsjikistan etter en voldsom Taliban-offensiv nord i landet, der de har sikret seg kontroll over store områder. Regjeringen i Kabul sitter nå igjen med lite annet enn en samling med provinshovedsteder som stort sett må få forsyninger og forsterkninger luftveien.

Tungt belastet

Det afghanske luftforsvaret var tungt belastet allerede før lynoffensivene i nord og vest, og situasjonen nå setter den begrensede styrken under ytterligere press.

Afghanske myndigheter har imidlertid lovet å gjenerobre alle distrikter de har mistet til Taliban og har satt inn elitesoldater i håp om å stanse offensiven i nord.

Grenseovergang

Torsdag ble det kjent at Taliban hadde erobret en viktig grenseovergang mot Iran.

– Islam Qala-overgangen er nå under vår fulle kontroll, og vi skal prøve å få den tilbake i drift i dag, sa Taliban-talsperson Zabihullah Mujahid til AFP.

Nyhetsbyrået AP har fått bekreftet av iranske og afghanske kilder at Taliban har tatt kontroll over grenseovergangen.

For få dager siden tok opprørerne også kontroll over viktige grenseoverganger mot Tadsjikistan og Usbekistan.

Biden forsvarer

USAs president Joe Biden forsvarte tirsdag beslutningen om full tilbaketrekking fra Afghanistan, men innrømmet samtidig at det var svært lite sannsynlig at regjeringen i Kabul vil ha mulighet til å beholde kontrollen over hele landet.

– Dagens situasjon kan ikke fortsette. Jeg sender ikke enda en generasjon amerikanere i krigen i Afghanistan, sa han.