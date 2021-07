Stefan Löfvens regjering på plass igjen etter noen kaotiske uker

NTB utenriks

Löfven og Socialdemokraterne skal fortsatt styre landet sammen med Miljöpartiet med den regjeringen som ble presentert for Riksdagen klokken 11. Det kom altså ingen endringer i regjeringens sammensetning – og dermed heller ingen overraskelser – i denne omgang.

Før han begynte å lese opp listen over statsråder, uttrykte Löfven sin dypeste kondolanse etter flyulykken i Örebro torsdag.

– Ni personer mistet livet. Våre tanker går til dem, deres familier og nære og kjære, sa statsministeren.

Godkjent med knapp margin

De to partiene som skal lede Sverige fram til neste års valg, har sittet i regjering siden høsten 2014, men fikk flertallet mot seg i en mistillitsvotering i Riksdagen for to og en halv uke siden. Löfven hadde valget mellom å gå av eller skrive ut nyvalg. Han valgte det første, men fortsatte som leder av et forretningsministerium. Uten endringer i nasjonalforsamlingen, havnet oppdraget med å danne regjering raskt hos Löfven igjen.

Onsdag fikk han Riksdagens velsignelse med 116 mot 173 stemmer – bare et flertall på minst 175 stemmer mot Löfven kunne stoppet ham – og nå er altså statsministeren og Sverige i praksis tilbake der de startet.

Formelt er det Löfvens tredje regjering som skal lede Sverige, men Socialdemokraterna har i praksis styrt sammenhengende siden valget i 2014. I tillegg til de siste ukenes runddans, var det en periode med forretningsministerium fra valget i 2018 fram til Riksdagen godkjente regjeringen i januar 2019.

Budsjettutfordring

Senere på dagen skal Löfven til slottet og møte kong Carl Gustaf og kronprinsesse Victoria for en overgangssamtale. En ny regjeringserklæring er ventet 14. september, opplyser Sveriges Television.

Den største utfordringen kan komme når Löfven skal prøve å få vedtatt et statsbudsjett for neste år. Da vil han trolig trenge støtte fra Vänsterpartiet og Centerpartiet.

Førstnevnte har sagt at de ikke vil stemme for et budsjett de ikke har fått innflytelse over, mens Centern ikke vil si ja til et budsjett fremforhandlet med Vänsterpartiet. Begge partiene stemte blankt i Riksdagen onsdag.

Centerpartiet stilte også betingelser for ikke å stå i veien for en ny Löfven-regjering: oppmyking av vernet av strandsonen, styrkede rettigheter for skogeiere og endringer i arbeidsretten. Miljöpartiet sier nei til disse kravene.

(©NTB)