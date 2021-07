Cuba har godkjent Latin-Amerikas første koronavaksine

NTB utenriks

Helsetilsynet på den karibiske øya ga nødgodkjenning til bruk av vaksinen Abdala fredag. I juni kunngjorde produsentene at vaksinen er mer enn 92 prosent effektiv mot covid-19 etter tre doser.

Cuba har trosset amerikanske sanksjoner og blitt det første landet i Latin-Amerika og Karibia som har klart å utvikle en koronavaksine. Cuba har jobbet med å utvikle hele fem vaksinekandidater.

Myndighetene begynte å vaksinere egen befolkning med to av dem i mai, før noen av dem var godkjent.

Høy beskyttelse

Fram til denne uka hadde 6,8 millioner av Cubas 11,2 millioner innbyggere fått minst én dose av enten Abdala eller Soberana 2, mens 1,6 millioner hadde fått tre doser.

Koronavaksinen Soberana 2 gir 62 prosents beskyttelse etter to doser, ifølge cubanske helsemyndigheter. Med en tredje dose, en såkalt booster, har studier vist at Soberana er 91,2 prosent effektiv, opplyser det statlige legemiddelselskapet BioCubaFarma, ifølge Reuters.

Ikke fagfellevurdert

De cubanske studiene er ikke fagfellevurdert. Men hvis resultatene stemmer, vil Cuba føye seg inn i den lille rekken av land som har produsert koronavaksiner med en beskyttelse på over 90 prosent: USA, Tyskland og Russland – som står bak Novavax, Pfizer-Biontech, Moderna og Sputnik V.

Cuba har ikke kjøpt eller prøvd å få tak i vaksiner fra andre land og håper å ha fullvaksinert befolkningen innen året er omme.

Cuba har under USAs boikott hatt en lang tradisjon med å produsere sine egne vaksiner – en industri som startet på øya på 1980-tallet. Nesten 80 prosent av Cubas vaksiner produseres lokalt.

Internasjonalt samarbeid

Når resultatene av testene for koronavaksinene blir offentliggjort, kan landet be om godkjenning fra Verdens helseorganisasjon (WHO), en prosess som kan ta måneder.

Cubas egen godkjenning av vaksinen vil bane vei for at andre land kan kjøpe eller produsere vaksinene. Mexico, Argentina og Vietnam har uttrykt interesse for å produsere Soberana 2, mens Iran sier produksjonen allerede er i gang.

Cubas allierte Venezuela har alt bestilt 12 millioner doser av Abdala, som også skal produseres i det søramerikanske landet.

Smitte

Cuba har vært relativt forskånet fra pandemiens herjinger, men har nylig opplevd en smitteøkning. Så langt er det påvist 218.000 koronatilfeller og i underkant av 1.500 dødsfall i landet.

Abdala-vaksinen er oppkalt etter et dikt av den cubanske politikeren og forfatteren José Martí. Han ledet opprøret som ga uavhengighet fra Spania i 1898, ble drept under krigen, men ble senere en inspirasjon for Fidel Castros revolusjon.

Vaksinen er noe annerledes enn de øvrige koronavaksinene som er blitt godkjent. Den er verken en såkalt mRNA-vaksine, som vaksinene til Pfizer og Moderna, eller en vektor-vaksine som AstraZeneca og Sputnik V. Den er en såkalt protein-subenhet-vaksine, og den gis altså i tre doser.

