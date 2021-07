Zuma overgir seg for å sone fengselsstraffen

NTB utenriks

I en uttalelse fra stiftelsen hans heter det at «president Zuma har bestemt seg for å overholde dommen». Zuma er på vei til et soningsanlegg i KwaZulu-Natal, heter det videre.

79 år gamle Zuma ble nylig dømt for å ha vist forakt for retten etter at han gjentatte ganger nektet å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. Han har anket dommen på 15 måneder ubetinget fengsel. Forsvarerne argumenterte blant annet med at den tidligere presidentens helse tilsier at han ikke kan sendes i fengsel.

I tråd med dommen ble politiet instruert til å pågripe Zuma etter tre dager om han ikke overga seg frivillig.

En kolonne med biler kjørte bort fra boligen hans rundt 40 minutter før fristen. Det antas at Zuma satt i en av bilene.

Zuma styrte landet fra 2009 til 2018. Det er første gang i historien at en tidligere president har fått fengselsstraff i Sør-Afrika.

