Pfizer vil søke om å få tilby en tredje vaksinedose

NTB utenriks

Selskapet mener en tredje dose av vaksinen, som er utviklet i samarbeid med tyske Biontech, trolig vil gi betydelig økt immunitet, også mot delta-varianten.

De fleste vaksinene må gis i to doser for å gi god sikkerhet mot alle varianter av viruset, ikke bare delta-varianten. Men antistoffene i kroppen blir redusert med tida, og forskere har derfor begynt å studere effektene av en mulig tredje dose, en såkalt «booster»-dose.

Pfizer viser til situasjonen i Israel, der beskyttelsen mot viruset hos mange har gått ned, seks måneder etter de ble vaksinert. Samtidig dominerer delta-varianten i landet, heter det i en uttalelse.

Foreløpige resultater fra selskapets studie tilsier at folk utvikler mellom fem og ti ganger mer antistoffer etter dose tre, sammenlignet med etter dose to. Pfizer anbefaler at dosen gis innen tolv måneder etter de to første.

Selskapet skal sende søknad til USAs legemiddeltilsyn FDA i august.

