Bettel testet positivt etter EU-toppmøtet i slutten av juni, og han ble innlagt på sykehus søndag. Tilstanden hans ble da oppgitt å være alvorlig, men stabil.

Torsdag ble 48-åringen utskrevet, men han må inntil videre ha hjemmekontor til den obligatoriske karantenetiden er omme, heter det i en kunngjøring.

Bettel ble smittet til tross for at han hadde mottatt den første av to doser med AstraZeneca-vaksine.

