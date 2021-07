Brann under kontroll etter eksplosjon i Dubais største havn

NTB utenriks

Øyenvitner fortalte onsdag kveld at en kraftig eksplosjonen rystet bygninger i Dubai, og bilder i sosiale medier viste et flammehav i havneområdet.

– Jeg sto utenfor på balkongen. Vennen min så et gult lys, akkurat som sola, Jeg tok et bilde, og deretter kom det en lyd, fortalte øyenvitnet Clemence Lefaix, som har delt bilder av hendelsen i sosiale medier.

– Jeg har bodd her i 15 år, men det er første gang at jeg har sett og hørt noe slikt, fortalte en innbygger i Dubais Madina-distrikt, som ligger nær havnen.

Eksplosjonen sendte en sjokkbølge gjennom Dubai, der vinduer og vegger i byens mange skyskrapere ristet så langt som 25 kilometer unna. Eksplosjonen var så kraftig at den var synlig fra verdensrommet.

Ingen skadde

Brannmannskaper fikk imidlertid relativt raskt kontroll over flammene, og det er ikke meldt om skadde. Størrelsen og kraften på eksplosjonen tilsier at noe svært lettantennelig har vært inne i bildet.

Årsaken er uklar. En myndighetstalsperson sa til den saudiarabiske, statseide TV-kanalen Al Arabiya at mannskapet på båten rakk å evakuere i tide og at brannen ser ut til å ha startet i en konteiner med «brannfarlig materiale», uten å greie ut videre.

I et forsøk på å tone ned eksplosjonen sa Mona al-Marri, sjef for Dubais pressekontor, sa at ulykken kunne ha funnet sted «hvor som helst i verden». Videre het det at skipet var i ferd med å legge til kai.

Ifølge Dubai-politiet var det brannfarlig materiale i tre av de 130 konteinerne skipet var lastet med, og det var et mannskap på 14 personer om bord.

Kan være registrert på Komorene

Ifølge bilder og meldinger gjengitt i sosiale medier fant eksplosjonen sted om bord i et drøyt 90 meter langt konteinerskip som er registrert på Komorene og som la ut fra emiratet Sharjah 11. juni.

Dette er ikke bekreftet fra annet hold. Dubais myndigheter har kun identifisert skipet som et lite fartøy med plass til 130 konteinere. Det er heller ikke kjent hva skipet har i lasten.

Jebel Ali-havna i Dubai er en av verdens travleste havner og betjener skip fra store deler av verden.

(©NTB)