Ytterligere ti funnet omkommet i boligruinene i Florida

De pårørende etter de ti personene ble informert om funnene tidligere onsdag.

Kun 32 av de 46 som er funnet, er hittil blitt identifisert, ifølge assisterende brannsjef Raide Jadallah i Miami-Dade.

Det fryktes at så mange som 100 flere personer kan ha befunnet seg i blokka. Ordføreren sa imidlertid tidligere denne uka at det bare er 70 av disse som myndighetene er helt sikre på at oppholdt seg i blokka da den kollapset.

Det er nå drøyt to uker siden boligblokka på tolv etasjer plutselig raste sammen midt på natten ved Miami Beach i USA. Restene av boligblokka ble jevnet med jorda ved hjelp av sprengladninger søndag, og det er ikke lenger håp om å finne overlevende i ruinene.

