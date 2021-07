USA får anke avslag om Assange-utlevering

NTB utenriks

I januar slo en britisk dommer fast at WikiLeaks-grunnleggeren ikke skal utleveres til USA, noe som ble begrunnet med selvmordsfare. Nå skal altså britisk høyesterett vurdere saken, men det er ennå ikke bestemt en dato.

Assange har sittet fengslet i høysikkerhetsfengselet Belmarsh siden han ble pågrepet i april 2019 etter å ha tilbrakt årevis i Ekvadors ambassade i London.

USA har begjært 50-åringen utlevert for å stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmelighetsstemplede amerikanske dokumenter.

