Nederlandsk gravejournalist kjemper for livet

Politisjefen i Amsterdam opplyste tirsdag kveld at tre personer er pågrepet, blant dem den mistenkte skytteren. Onsdag morgen kunne de ikke si noe om motivet eller omstendighetene rundt skytingen.

64 år gamle de Vries ble skutt på kloss hold og truffet i hodet i 19.30-tiden tirsdag på vei ut av TV-bygget. Et vitne sier det ble avfyrt fem skudd, og at et av dem traff ham i hodet.

Amsterdams ordfører Femke Halsema sa at de Vries «kjemper for livet».

Eget TV-program

De Vries er en av Nederlands mest kjente krim- og gravejournalister og har blant annet hatt sitt eget TV-program.

Han ble skutt da han forlot et TV-studio i sentrum av Amsterdam etter å ha vært gjest i programmet RTL Boulevard.

De Vries deltok i programmet som rådgiver for et av aktoratets stjernevitner i saken mot den antatte narkotoppen Ridouan Taghi, skriver NL Times.

Taghi ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere.

Flere drap

Saken mot marokkanskfødte Taghi inkluderer flere drap på åpen gate i Nederland, samt drapsforsøk og drapsplaner som aldri ble satt ut i livet.

Stjernevitnets advokat, Derek Wiersum, ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i september 2019 etter gjentatte ganger å ha krevd bedre beskyttelse for seg selv og klienten.

Vitnets bror ble drept da det ble kjent hvem som var aktoratets stjernevitne i saken mot Taghi. De Vries er tidligere blitt truet på livet og har i perioder hatt politibeskyttelse i forbindelse med program han har vært med på. I 2016 anmeldte han dødstrusler han fikk fra en av mennene som var involvert i bortføringen av ølmagnaten Freddy Heineken.

Sjokkreaksjoner

Skyteepisoden har sjokkert Nederland. Flere av TV-kanalene sendte spesialinnslag om episoden tirsdag.

Statsminister Mark Rutte kaller den et «angrep på den frie journalistikken», mens det nederlandske kongeparet sier de er svært opprørte.

– Journalister må kunne gjøre sitt viktige arbeid fritt og uten trusler, skriver kong Willem-Alexander og dronning Maxima på Facebook.

Rutte og justisminister Ferd Grapperhaus møtte landets antiterrormyndigheter tirsdag kveld.

