Norge og Irland vil opprettholde bistandskorridor til Idlib

NTB utenriks

Grensepasseringen ved Bab al-Hawa blir stengt 10. juli dersom ikke Sikkerhetsrådet torsdag stemmer for en forlengelse med ett år. Russland har vetomakt i rådet og kan blokkere forslaget.

Russerne støtter regimet i Damaskus og ser helst at den humanitære hjelpen kanaliseres via hovedstaden. Regjeringen i Moskva mener at grensepasseringen i Tyrkia brukes til å forsyne opprørerne i Idlib med våpen og utstyr.

Norge og Irland er blant de roterende medlemmene av Sikkerhetsrådet. FN-ambassadør Mona Juul sier det er ytterst viktig å få maksimal bistand inn til Syria.

– Mye står på spill. Det dreier seg om liv og død for så mange, sier hun.

Norge og Irland la i april fram et forslag om forlengelse med ett år, samt at det skal åpnes en ny passasje ved al-Yarubiyah for å bringe forsyninger og hjelp inn i det nordøstlige Syria fra Irak.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har i måneder bønnfalt FN om å forlenge avtalen om grensepassering fra tyrkisk side og inn i Idlib-provinsen, det siste store området som ikke er under regimets kontroll.

(©NTB)