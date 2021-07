Nok en presidentkandidat arrestert i Nicaragua

NTB utenriks

Dermed er i alt 26 personer anholdt av regimet til president Daniel Ortega forut for valget i november.

De fem siste ble arrestert mandag kveld og er tiltalt for å ha truet Nicaraguas suverenitet, samme begrunnelse som for de 21 øvrige.

Tiltalen bygger på en lov som Ortega fikk godkjent i nasjonalforsamlingen i desember. Det er en utbredt oppfatning at lovens hensikt er å fjerne kandidater og kneble motstandere i månedene før valget.

I en serie aksjoner som begynte 2. juni, har sikkerhetsstyrker og halvmilitære grupper pågrepet mulige utfordrere, kritikere, politikere, folk fra næringslivet og tidligere geriljakamerater av den 75 år gamle Ortega.

Presidenten sier de arresterte er kriminelle som vil styrte ham med støtte fra USA. Arrestasjonene har utløst internasjonale protester og fordømmelser. Biden-administrasjonen kaller Ortega en diktator.

Blant dem fem sist arresterte er tre av lederne for Nicaraguas bondebevegelse. Regjeringen beskylder dem for å stå bak bortføring og drap av politiagenter under de voldsomme protestene mot Ortega og hans kone, visepresident Rosaria Murillo, i 2018.

