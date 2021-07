Hviterussland takker nei til svensk bistand

NTB utenriks

Beslutningen antas å være en følge av at EU nylig innførte nye sanksjoner mot president Aleksandr Lukasjenkos regime.

– Dette er svært alvorlig. Vi vet at vår bistand kommer det hviterussiske folk til gode, og vi har bedt dem om å tenke seg om, sier statssekretær Janine Alm Ericson i det svenske bistandsdepartementet.

– Det er trolig også et svar på at vi i fjor valgte å avbryte prosjekter der statlige aktører har en aktiv rolle, sier hun.

Sverige bidrar med rundt 100 millioner kroner årlig i bistand til Hviterussland, der Lukasjenko i august i fjor sikret seg en ny periode ved makten etter å ha blitt utropt til vinner i et omstridt valg.

Kritikken mot Lukasjenko, som har styrt landet siden 1994, tiltok etter at Hviterussland i mai tvang et Ryanair-fly på vei fra Hellas til Litauen til å lande i Minsk, for deretter å pågripe en hviterussisk opposisjonell og kjæresten hans som var passasjerer.

