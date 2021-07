Statsminister Orban på medienes liste over «rovdyr»

NTB utenriks

Det er organisasjonen Reportere uten grenser (RSF) som mandag publiserte en liste med 37 navn.

To kvinner er nye på listen: statsministeren i Bangladesh og den administrative sjefen i Hongkong. Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, er også med for første gang.

Reportere uten grenser holder et våkent øye med pressens arbeidsvilkår rundt om i verden. Det er fem år siden forrige gang RSF publiserte sin liste over verstinger.

– Orban har systematisk og effektivt undergravd medienes frihet og uavhengighet siden han kom til makten i 2010. Han bruker et variert utvalg av brutale teknikker, heter det.

RSF sier at Orbans framgangsmåte kan være subtil eller konfronterende, men alltid effektiv. Oligarker som støtter regjeringspartiet Fidesz, har sikret seg kontroll over 80 prosent av mediene i Ungarn.

Private medier utenfor deres eierskap blir utsatt for regelmessig diskriminering ved at de ikke får fri tilgang til informasjon og ved at ulike offentlige etater ikke kjøper annonseplass. De blir også anklaget for å spre «fake news» på statskontrollerte kanaler.

