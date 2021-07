Resten av blokka i Miami er jevnet med jorden

NTB utenriks

Rivingen fant sted rundt klokka 22.30 lokal tid.

Det lød en rekke eksplosjoner, før bygget raste sammen og skapte store støvskyer. Det ble straks igangsatt rydding, slik at redningsmannskapene kunne ta seg til deler av byggets parkeringsgarasje, som er av særlig interesse.

Der håper de å kunne få et klarere overblikk av eventuelle hulrom der overlevende kan befinne seg. Ingen overlevende er funnet etter de første timene etter bygningen kollapset.

På en pressekonferanse søndag sa ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade fylke at rivingen skulle skje ved bruk av «små, strategisk plasserte eksplosiver». Den er «kritisk» for å utvide letingen, sa hun videre.

Etter at bygningen kollapset 24. juni, er 24 personer funnet døde, mens 121 fortsatt ikke er gjort rede for.

Framskyndet riving

Det har vært økende bekymring de siste dagene for at bygget er såpass skadd i strukturen at det kunne rase sammen over redningsarbeiderne, og letingen ble lørdag satt på vent.

Det ble derfor besluttet å rive resten, og rivingen ble framskyndet fordi orkanen Elsa er på vei. Kraftige vindkast kunne bidra til at det svekkede bygget raste sammen.

– Frykten er at Elsa kan bringe bygget ned for oss, men i feil retning, sa ordføreren i Surfside, Charles Burkett.

Annerledes nasjonaldag

Tragedien fortsetter å utspille seg mens USA feirer sin nasjonaldag 4. juli. Mens det i byer landet rundt ble skutt opp fyrverkeri, ble dette avlyst flere steder i regionen rundt Miami.

Ordfører Dan Gelber i Miami Beach påpekte at mange i byen kjenner noen som fortsatt ikke er gjort rede for etter kollapsen.

– Teppet av sorg som har lagt seg over oss, gir ikke rom, akkurat nå, for de muntre feiringene som tradisjonelt er en del av 4. juli, heter det i en uttalelse.

– Denne 4. juli blir vi minnet på at patriotisme ikke bare handler om lojalitet til landet, sa Levine Cava på pressekonferansen.

– Det handler om lojalitet til hverandre, til lokalsamfunnene, til dem i nød med navn og historier vi kanskje aldri får høre om, men som vi er knyttet sammen med gjennom medlidenhet og livskraft, fortsatte hun.

