Netthandelens guru går av som toppsjef i Amazon

Den 57 år gamle Bezos har omdannet Amazon fra å være et beskjedent selskap som kun solgte bøker på nett, til å bli et av verdens mektigste konsern med interesser i blant annet e-handel, skylagring av data, kunstig intelligens, varehandel og strømmetjenester.

Selskapet som begynte i Bezos garasje, der han selv pakket og kjørte ut bokbestillinger, er nå anslått til å være verdt 1.700 milliarder dollar, nærmere 15.000 milliarder kroner.

Bezos trekker seg som daglig leder for å arbeide med sitt romfartsprogram Blue Origin og sine veldedige gjøremål, heter det.

Han skal fortsatt ha en nøkkelrolle i styret for selskapet han grunnla for 27 år siden.

En koloss

Amazon er en koloss av et selskapet og har pådratt seg mye kritikk for å ha brukt sin økonomiske tyngde til å presse ut konkurrenter. Det har også vært reist kritikk for behandlingen av en arbeidsstyrke som teller over 1 million ansatte. Mange klaget over ekstremt arbeidspress og et overvåkingssystem som behandlet arbeidere som maskiner.

Amerikanske myndigheter mener at selskaper som Amazon er blitt for mektige og vurderer tiltak som kan tvinge fram en oppsplitting.

Mange analytikere i bransjen roser Bezos og sier han har hatt et instinkt for å utvikle netthandelsmarkedet i en retning der andre har fulgt etter.

– Han var en pioner som utviklet løsninger som folk i dag tar som en selvfølge, som å gå i en nettbutikk, bestille varer og så få dem levert på døra dagen etter. Hele e-handelsbransjen driver etter oppfinnelser han gjorde under oppstarten, sier Darrell West ved Brookings-instituttets seksjon for teknologisk innovasjon.

Perfeksjonist

Bob O'Donnell ved Technologies Research sier at Bezos verken var den første eller eneste, men at han tok konseptet med netthandel og perfeksjonerte det gjennom å bygge infrastruktur og pløye alle pengene tilbake i selskapet de første årene.

Den ekstreme veksten til Amazon har gjort Bezos til en av verdens rikeste, med en formue på rundt 200 milliarder dollar, selv etter en skilsmisse der ekskona MacKenzie Scott fikk store verdier.

Bezos eier også storavisen Washington Post og satser store summer på tiltak som skal demme opp for klimaendringer.

