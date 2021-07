Merkel: Mye gjenstår før land på Vest-Balkan kan bli med i EU

NTB utenriks

Albania, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Kosovo og Bosnia-Hercegovina ønsker alle å bli med i EU. Mandag deltok disse landene på det åttende toppmøtet for det vestlige Balkan, et ledd i den såkalte Berlin-prosessen.

Merkel ga en blandet vurdering av utviklingen i regionen. Hun sa at det har vært «lys og skygge» i de senere år.

– Det gjenstår stadig mye, men det har også vært noe framgang, sa den tyske statsministeren.

Hun trakk fram kampen mot korrupsjon som et område der det trengs ytterlige handling og presiserte at situasjonen i Bosnia-Hercegovina ikke er tilfredsstillende. Merkel pekte spesielt på omstridte valglover.

Den tyske statsministeren erkjente at tilslutningsprosessen for disse statene tar lengre tid og går saktere enn det mange hadde håpet. For Albania og Nord-Makedonia er prosessen knapt kommet i gang ettersom begge land har tosidige disputter med Bulgaria.

Innad i EU er det høyst ulike oppfatninger om nok en utvidelse, og noen land, som Frankrike, er sterkt imot.

