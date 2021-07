Smittetallene i Russland på det høyeste siden januar

NTB utenriks

Søndag oppga myndighetene at det er registrert 25.142 nye smittetilfeller det siste døgnet. Smitten blir drevet fram av deltavarianten av koronaviruset, samtidig som landet sliter med at mange russere velger å ikke la seg vaksinere.

Denne uken har Russland også rapportert om rekordmange koronadødsfall fem dager på rad. Lørdag ble det registrert 697 dødsfall. Søndag gikk tallet noe ned med 663 registrerte dødsfall.

Enkelte eksperter mener at Russlands rapportering lider av alvorlig underrapportering på grunn av kriteriene som brukes for å regne et dødsfall som koronarelatert.

