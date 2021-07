Kinesiske astronauter på historisk rompromenade

NTB utenriks

Kinas statskanal viste søndag video av astronautene Liu Boming og Tang Hongbo idet de forlater romstasjonen i romdrakter.

Mens Liu ble transportert ut ved hjelp av en mekanisk arm, klatret Tong selv ut av luken på romstasjonen.

I et videoklipp av Liu utbryter han: – Åh, det er vakkert her ute!

Opptil sju timer

Turen skulle vare i seks til sju timer og ble brukt til å installere utstyr på utsiden av stasjonen og til å utføre tester. Det er den første av to rompromenader som astronautene skal utføre under det tre måneder lange oppholdet.

Kinesisk fjernsyn viste også klipp fra astronautenes dagligliv, hvordan de setter opp en treningssykkel, trener på en tredemølle og spiser mat med spisepinner.

Ny romdrakt

Kinesiske ingeniører har utviklet en ny romdrakt som veier over 100 kilo. Den skal være mer behagelig å ha på seg og er laget for at astronautene skal kunne bli værende ute i verdensrommet i lengre tid enn med andre drakter.

Kinesiske astronauter har kun gjennomført én rompromenade tidligere. Første gang var da den kinesiske astronauten Zhai Zhigang forlot romskipet Shenzhou 7 i 2008. Turen varte i kun 20 minutter, men med den ble Kina det tredje landet i verden som gjennomførte en rompromenade. De to første var USA og Sovjetunionen.

Ferdig neste år

Tiangong-stasjonen er under bygging. Ytterligere to moduler skal kobles til stasjonen før den etter planen er ferdigstilt i 2022.

De tre kinesiske astronautene, Liu, Tang og ekspedisjonsleder Nie Haisheng, ankom romstasjonen for to uker siden. Det er den første gang på fem år at Kina sender et bemannet romskip ut i verdensrommet, og ekspedisjonen er ventet å øke Kinas prestisje betraktelig.

Under oppholdet skal astronautene utføre arbeider på romstasjon, teste viktige funksjoner og utføre eksperimenter. De har på forhånd gjennomgått 6.000 timer med trening.

Elleve ekspedisjoner

Det er også første gang at en kinesiske romekspedisjon varer så lenge som tre måneder.

Fram til slutten av neste år planlegger Kinas romfartsorganisasjon elleve romferder, hvorav tre kommer til å være bemannet, for å fullføre arbeidet ved romstasjonen.

Kinas ambisjon om å bygge en egen romstasjon har blant annen sammenheng med at landets astronauter ikke får delta i ekspedisjonene til Den internasjonale romstasjonen ISS. Den er et samarbeid mellom USA, Russland, Canada, Europa og Japan.

