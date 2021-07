Fire har mistet livet i stor skogbrann på Kypros

NTB utenriks

Brannen brøt ut nordøst for havnebyen Limassol etter langvarig tørke og høye temperaturer. Hundrevis av brannfolk og elleve fly deltar i brannslukningen, melder rikskringkastingen RIK.

Både Israel, Hellas og Italia har sendt brannslukningsfly til øya.

En talsmann for Kypros' regjering sier søndag at brannen har to fronter, men at de mange brannslukningsflyene gir håp.

Lørdag måtte flere landsbyer evakueres, og søndag morgen ble det anslått at 50 kvadratkilometer med skog og jordbruksområder var blitt ødelagt.

