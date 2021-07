17-åring fengslet etter politidrap i Sverige

NTB utenriks

Gutten er siktet for drap og drapsforsøk, men var selv ikke til stede på fengslingsmøtet i Göteborg tingrett.

Møtet startet klokka 10 og gikk for lukkede dører. En drøy time senere kom beskjeden om at gutten varetektsfengsles.

Politimannen ble skutt i Biskopsgården på Hisingen onsdag kveld mens han var på patrulje i området sammen med en kollega. Han ble erklært død på sykehus få timer senere.

Trusler mot familien

Guttens forsvarer Hans Palm opplyser at gutten nekter skyld i anklagene. Fordi møtet gikk for stengte dører, vil han ikke kommentere saken ytterligere, heller ikke si noe om hvordan 17-åringen har det.

Grunnen til at påtalemyndigheten ba om lukkede dører, er risikoen for at den siktede gutten og familien hans kan bli utsatt for vold.

– Vi befinner oss delvis i et konfliktmiljø i Biskopsgården. Nær familie av gutten har blitt utsatt for trusler. Vi har erfart i tidligere saker i dette miljøet at man har utsatt nære slektninger for vold, sa aktor Ulrika Åberg.

Familien har flyttet

Hun fikk medhold av tingretten, dermed ble dørene stengt for presse og publikum.

Det er iverksatt tiltak for å beskytte guttens slektninger, og de har nå flyttet fra Biskopsgården.

17-åringen ble pågrepet fredag ettermiddag. På en pressekonferanse samme dag sa Åberg at grunnen til den doble siktelsen er at det finnes flere fornærmede. Samtidig understreket hun at det ikke kan utelukkes at flere personer blir pågrepet.

Etter drapet gikk politiet fra dør til dør i Biskopsgården og gjennomførte over 200 avhør.

Uklart motiv

Motivet for ugjerningen er ikke kjent, men ifølge politiet er skytingen trolig koblet til gjengkonflikter i området. Lokale medier har referert til en lengre konflikt mellom gjenger nord og sør i Biskopsgården, en bydel som lenge har vært rammet av vold og gjengkriminalitet.

Flere medier har også rapportert at 17-åringen i begynnelsen av 2020 ble dømt til ett års tvungen ungdomsbehandling som følge av et drapsforsøk i Göteborg.

Politiet fastholder at skytingen trolig ikke var et målrettet angrep verken mot politiet generelt eller politimannen som ble truffet og drept.

