Tyskland regner Kypros og Catalonia som risikoområder

NTB utenriks

Både Kypros og Catalonia er populære turistmål, men nå advarer det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch mot å reise dit.

Kunngjøringen er imidlertid ikke ventet å ha store konsekvenser for turistnæringen ettersom alle som reiser med fly, uansett må testes for covid-19. Såframt testen er negativ, er det ingen krav til karantene.

Det tyske systemet er basert på hvor høy smitterate det er per 100.000 innbyggere i løpet av de sju siste dagene. Hvis antallet er over 50, blir et sted regnet som risikoområde.

(©NTB)