Over 130 branner i Canada – hetebølgen på retur

De fleste skogbrannene har startet som følge av lynnedslag.

Temperaturene har falt siden det ble målt rekordhøye temperaturer på nær 50 grader tidligere i uken, men varmen er fortsatt over gjennomsnittet for årstiden, opplyser Cliff Chapman i brannkorpset Wildfire Service

Tettstedet Lytton med rundt 1.000 innbyggere ble midt i uken nesten helt ødelagt av en brann. Myndighetene tror at to personer har mistet livet, men det er fortsatt for farlig å sende etterforskere til stedet.

Hetebølgen har også ført til hundrevis av uventede dødsfall, spesielt blant eldre.

