Hundrevis av Taliban-krigere meldes drept i harde kamper i Afghanistan

NTB utenriks

Taliban avviser opplysningene som forsvarsdepartementet i Kabul kom med lørdag.

Det pågår nå harde kamper i Afghanistan samtidig som amerikanske styrker og andre utenlandske soldater er i ferd med å trekke seg ut.

USA har kunngjort at tilbaketrekkingen skal være fullført innen slutten av august, og allerede fredag kom meldingen om at den viktige Bagram-basen nord for Kabul var tømt for utenlandske soldater

Mange av Taliban-krigerne er drept i luftangrep, deriblant i Helmand-provinsen sør i landet, ifølge forsvarsdepartementet.

