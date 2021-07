Aktivister i Myanmar markerer juntalederens bursdag med liksom-begravelse

NTB utenriks

Nesten 890 sivile skal være drept som følge av militærjuntaens brutale håndtering av protestene mot kuppet 1. februar. Nesten 6.500 mennesker er pågrepet, ifølge en lokal overvåkingsgruppe.

Men aktivistene gir seg ikke.

I Mandalay, landets nest største by, brente aktivister bilder av juntalederen Min Aung Hlaing, mens de satte fyr på falske kister som et symbol på at de ønsker ham død.

– På grunn av denne mannen har vårt Myanmar mange problemer. Han burde faktisk ikke vært født, sier en innbygger i byen til nyhetsbyrået AFP.

Har nådd pensjonsalder

Min Aung Hlaing fyller 65 år lørdag. I henhold til grunnloven er dette obligatorisk pensjonsalder for alle i landets forsvar.

Enkelte analytikere tror dette spilte en rolle da han valgte å kuppe makten og avsette landets sivile leder Aung San Suu Kyi for fem måneder siden. Han hadde trolig håpet på å klatre til en høyere stilling ved hjelp av det militærstøttede politiske partiet han tilhørte. Men ettersom Suu Kyis parti vant en overlegen seier i høstens valg, forsvant dette alternativet.

Medlemmer av landets protestbevegelse la lørdag også ut bilder i sosiale medier av en tradisjonell nudelsuppe kalt mohinga, som i Myanmar ofte blir servert i begravelser.

– Jeg laget mohinga på bursdagen hans fordi jeg vil at han skal dø snart, sier en innbygger i Yangon til AFP.

– Mange uskyldige mennesker har mistet livet på grunn av ham. Så hvis han dør, vil hele landet glede seg.

Dårlig rykte

Før kuppet hadde Min Aung Hlaing et svært dårlig rykte i internasjonale kretser ettersom han sto i spissen for den brutale fordrivelsen av den muslimske rohingya-minoriteten i 2017.

Han er blitt kastet ut fra Facebook for å ha hisset til hat mot en forfulgt folkegruppe, og FN-granskere mener at han og andre generaler bør stilles for retten for folkemord.

I alle år har han avvist alle anklager om brudd på menneskerettighetene og fastholdt at militæroperasjonene var nødvendige for å slå ned et opprør.

Lørdag kunngjorde hans administrative råd at det jobber for å sikre «varig fred for hele landet», ifølge en statskontrollert avis.

(©NTB)