Tyskland lover at vaksinerte skal slippe flere nedstengninger

Vaksinerte vil nyte flere friheter enn uvaksinerte hvis nye smittebølger må møtes med strenge restriksjoner, sier helseminister Jens Spahn.

– Så lenge det ikke er noen varianter som påvirker beskyttelsen fra vaksinene, så vil det å være fullvaksinert bety at restriksjoner som vi så i vinter, ikke vil være nødvendige eller forholdsmessig lovlige, sier Spahn.

Tyskland har nå et lavt smittetrykk og et forholdsvis åpent samfunn generelt sett, men det er frykt for en ny smittebølge hvis deltaviruset får spre seg.

– Jo flere som blir vaksinert i sommer, jo bedre blir høsten, sier Spahn.

