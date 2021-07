NTB utenriks

Etter over to måneder med lav koronasmitte stiger smittetallene i Europa.

Torsdag advarer WHO om at en femte smittebølge kommer om man ikke er flinke til å følge koronarestriksjonene i ukene som kommer.

Ifølge Hans Kluge, direktør for Europa i WHO, er de stigende smittetallene en konsekvens av at flere reiser og er sosiale, i tillegg til lettelser i Europas koronarestriksjoner.

