Löfven skal forsøke å danne ny regjering i Sverige

NTB utenriks

Löfven fikk oppdraget fra Riksdagens leder Andreas Norlén torsdag formiddag. Bare to timer tidligere ga Moderaternes leder Ulf Kristersson beskjed om at han ikke har funnet nok parlamentarisk støtte til å danne en regjering med utgangspunkt i fire borgerlige partier.

Löfven har frist på seg til mandag, men med mulighet for forlengelse. Han trenger 175 stemmer i Riksdagen for å kunne danne en ny rødgrønn regjering. Begge blokkene mangler i utgangspunktet én stemme for å få flertall.

Kristersson hadde frist på seg til fredag, men valgte å gi opp forsøket etter bare to dager.

Men hvis Löfven mislykkes, varsler Norlén at han kan komme til å nominere Kristersson som statsministerkandidat igjen og så avholde en avstemning i Riksdagen selv om Kristersson mener han ikke vil få nok støtte.

Minister-avgang

Onsdag gikk en av Löfven-regjeringens ministre av for å vende tilbake til sin plass i Riksdagen. Tidligere landsbygdsminister Jennie Nilsson kan dermed komme til å sikre Löfven en avgjørende stemme ettersom hennes erstatter har vært borte fra sitt arbeid i Riksdagen den siste tiden.

Regjeringssonderingene i Sverige skyldes at et flertall i Riksdagen, inkludert Vänsterpartiet og tre borgerlige partier, stemte ja til mistillit mot den rødgrønne regjeringen for halvannen uke siden.

Ingen har flertall

Mandag denne uken ga Löfven beskjed om at han går av i stedet for å skrive ut et ekstravalg. Det innebærer at Norlén, som har den svenske tittelen talmann, ber de ulike partilederne undersøke om det finnes parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.

Den parlamentariske situasjonen i Sverige har vært vanskelig etter valget i 2018, og Löfvens regjering har vært avhengig av støtte fra både Liberalerna, Centerpartiet og Vänsterpartiet. Det tok da fire måneder før Löfven hadde samlet nok støtte til å danne en mindretallsregjering.

Denne gangen har Norlén sagt at han ønsker en raskere prosess.