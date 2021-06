Elon Musk varsler kjempeinvesteringer i satellittprosjekt

NTB utenriks

Musk kom med anslagene over prisen på Starlink-prosjektet han har satt i gang under Mobile World Congress i Barcelona tirsdag. Tesla- og SpaceX-direktøren sier at investeringene med å sende opp satellitter i Starlink vil bli svært høye, kanskje opptil 10 milliarder dollar før pengestrømmen i selskapet blir positiv

– Over tid vil prisen bli flere ganger høyere, omkring 20 eller 30 milliarder dollar, sa Musk som regner med at han vil ha omtrent 500.000 kunder på tjenesten i løpet av 12 måneder.

Per nå har Starlink skutt opp 1.500 satellitter i kretsløp rundt jorden. Totalt har SpaceX søkt amerikanske telekommyndigheter om å sende opp 42.000 satellitter, som skal sørge for internettdekning selv på de fjerneste stedene på kloden.

Musk er ikke uten konkurranse med sine planer. Flere andre, blant annet britiske OneWeb, er også i ferd med å etablere et globalt satellittbasert nettverk.

