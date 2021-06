England opphever koronatiltakene 19. juli

NTB utenriks

Javid motsto press fra kollegaene sine i Det konservative parti om å oppheve tiltakene tidligere.

Økt smitte har medført at opphevingen av de siste tiltakene ble utsatt i opptil fire uker til senest 19. juli. Den ferske helseministeren sier at ingenting tyder på at den fristen ikke blir holdt.

– Mens vi velger å ikke flytte trinn fire fram, ser vi ingen grunn til at det skjer etter 19. juli. Ingen dato vi velger, vil innebære null sjanse for korona. Vi vet at vi ikke bare kan eliminere det, vi må lære å leve med det, sier Javid.

Statsminister Johnson signaliserer at neste steg i gjenåpningsplanen vil bety at man i størst mulig grad kan leve som før koronapandemien.

