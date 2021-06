Domstol avviser monopolsøksmål mot Facebook

NTB utenriks

Facebook-aksjen stiger kraftig i verdi etter rettsavgjørelsen mandag, i det som regnes som en stor seier for selskapet og et skudd for baugen for myndigheter som forsøker å kontrollere de mektige teknologiselskapene.

Dommer James Boasberg mener søksmålet fra FTC var «juridisk utilstrekkelig» fordi de ikke ga nok bevis på at Facebook har et monopol. Dommeren ga derimot FTC 30 dager på gi et endret søksmål.

– Disse påstandene, som ikke engang gir et estimert tall eller omfang for Facebooks markedsandel på noe tidspunkt de siste ti årene, klarer ikke å sannsynliggjøre at Facebook har makt over markedet, sa Boasberg.

I tillegg til FTC hadde 48 delstater saksøkt Facebook. Søksmålet kom i desember i fjor.

Dommeren avviste delstatenes sak i sin helhet, i stor grad begrunnet med at de ventet for lenge med å komme med sine krav, skriver Wall Street Journal.

2,7 milliarder brukere

FTC og delstatene mener at Facebook, med sine 2,7 milliarder brukere, er blitt for dominerende og misbrukte sin markedsmakt til å knuse mindre konkurrenter. De krevde blant annet at de solgte unna Instagram og WhatsApp.

– Det er virkelig kritisk viktig at vi stanser de aggressive oppkjøpene av selskaper og gjenreiser tilliten til markedet, sa New Yorks justisminister Letitia James i desember.

James beskyldte blant annet Facebook for å åpne sine sider for tredjeparts utviklere av apper, for så å brått kutte tilgangen for dem som ble vurdert som truende.

Delstatene og FTC har samarbeidet, men har etterforsket saken parallelt.

FTC skrev på sin side at de krever at Instagram og WhatsApp skilles ut fra Facebook og mener selskapet har hatt en systematisk strategi for å eliminere konkurranse, blant annet ved oppkjøp av de to selskapene i henholdsvis 2014 og 2012.

Facebook har avvist påstandene.

EU har åpnet sak

I mai kom nyheten om at EU var i ferd med å starte en formell gransking av hvorvidt Facebook misbruker sin makt i markedet for rubrikkannonser på nett.

Tjenestemenn i EU hadde da allerede sendt ut spørreskjemaer til konkurrenter med spørsmål om hvorvidt Facebook skaper vridninger i markedet for rubrikkannonser ved å tilby tjenesten Marketplace gratis til sine 2 milliarder bruker, skrev Financial Times.

