Myndighetene i Sydney innførte en streng to uker lang nedstengning av byen med omegn for å stanse et utbrudd av deltavarianten som sprer seg raskt.

Over 80 tilfeller er hittil meldt i Australias største by, i tillegg til enkelttilfeller i Northern Territory, Victoria og Queensland de siste dagene.

New Zealands koronaansvarlige Chris Hipkins beklager ulempene, men sier den tre dager lange pausen gir dem tid til å vurdere situasjonen slik at de kan holde deltavarianten ute av landet.

