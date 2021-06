Johnson & Johnson stanser salget av opioider i USA etter forlik i New York

NTB utenriks

– Med dette forliket løses tvisten om selskapets rolle i å drive opioidepidemien, heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten i delstaten. Legemiddelselskapet skal betale 230 millioner dollar over en periode på ni år.

I tillegg kan Johnson & Johnson komme til å måtte betale ytterligere 30 millioner dollar det første året, hvis delstaten vedtar en lov som innebærer at det opprettes et forliksfond for opioid-saker.

Overforbruk av smertestillende midler av typen opioider omtales i USA som en epidemi. Et enormt antall mennesker er blitt avhengige, og over 400.000 har dødd av overdoser de siste 20 årene.

