Brann i ruinene av den sammenraste bygningen i Miami

Det brenner dypt nede i ruinene, og brannfolkene har ikke funnet arnestedet.

– Vi står overfor utrolige vanskeligheter med denne brannen. Det er ekstremt vanskelig å finne kilden, sier ordfører Daniella Levine Cava i Miami-Dade.

Hun forteller på en pressekonferanse lørdag at det ikke er funnet flere i bygningsmassene etter at den tolv etasjer høye boligblokken kollapset.

– Tallene er de samme som i går. Vi har kontroll på 127. 159 er fortsatt ikke gjort rede for, og fire er bekreftet omkommet, sier hun.

Cava sier myndighetene fortsatt har håp om å kunne finne overlevende.

Lørdag ble det også kjent at en sakkyndig advarte mot strukturelle skader på bygningen like nord for Miami Beach allerede i 2018.

