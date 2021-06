Nesten alle koronadødsfall i USA er blant ikke-vaksinerte

NTB utenriks

Det viser data fra USAs smittevernbyrå Centers for Disease Control and Prevention (CDC) som nyhetsbyrået AP har analysert.

Dødstallet er nå nede på under 300 per dag, og dataene tyder på at det kunne vært nærmere null om alle var vaksinert. Toppen ble nådd i januar med 3.400 dødsfall daglig.

Tallene viser også at av de 853.000 innlagte koronapasientene i USA i mai, var mindre enn 1.200 fullvaksinert. Det tilsvarer om lag 0,1 prosent av innleggelsene.

Om lag 63 prosent av alle amerikanere over tolv år har fått minst en dose koronavaksine. 53 prosent er fullvaksinert.

Amerikanske myndigheter sliter imidlertid med å overbevise skeptiske amerikanere om å ta vaksinen. Tirsdag opplyste Det hvite hus at landet ikke vil nå president Joe Bidens mål om at 70 prosent av voksne amerikanerne er vaksinert innen 4. juli.

